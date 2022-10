சிவகார்த்திகேயனின் பிரின்ஸ் படத்தை இந்த காரணத்திற்காக நீங்கள் பார்க்கலாம்..அவசியம் பாருங்க!

சென்னை : தெலுங்கு இயக்குநர் அனுதீப் இயக்கத்தில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு அக்டோபர் 21ந் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ள திரைப்படம் பிரின்ஸ்.

தமிழ், தெலுங்கு இருமொழியில் படம் வெளியாக உள்ள நிலையில், இப்படத்தின் மூலம் சிவகார்த்திகேயன் தெலுங்கில் நேரடியாக அறிமுகமாக உள்ளார்.

சிவகார்த்திகேயனின் பிரின்ஸ் படம் திரையரங்குகளில் பார்க்க சுவாரசியமான சில முக்கிய காரணங்கள்.

English summary

Sivakarthikeyan is back with his second theatrical release of the year Prince, which is slated to release this Friday