“இதுதான் எனக்கு முதல் தீபாவளி ரிலீஸ்”: பிரின்ஸ் ட்ரெய்லர் அப்டேட் கொடுத்த சிவகார்த்திகேயன்

சென்னை: சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள பிரின்ஸ் திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு வரும் 21ம் தேதி வெளியாகிறது.

தமிழ், தெலுங்கு என இருமொழிகளில் உருவாகியுள்ள பிரின்ஸ் படத்தை அனுதீப் இயக்கியுள்ளார்.

இந்நிலையில், பிரின்ஸ் திரைப்படத்தின் ட்ரெய்லர் வெளியீடு குறித்து நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் அப்டேட் கொடுத்துள்ளார்.

English summary

Sivakarthikeyan's Prince shooting has been completed. The team has confirmed that the film will release on Diwali. Sivakarthikeyan's Prince and Karthi's Sardar are all set for Diwali release. In this case, Sivakarthikeyan has announced Prince trailer is released on October 9.