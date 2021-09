ஜெய் படத்திற்கு கைகொடுக்கும் சிவகார்த்திகேயன்... எண்ணித்துணிக டீசர் அப்டேட்!

சென்னை : இதுவரை நடிகராக கலக்கிக் கொண்டிருந்த ஜெய் சிவசிவா படத்தின் மூலம் இசையமைப்பாளராகவும் அறிமுகமாக உள்ளார்.

நீயா 2 படத்திற்குப் பிறகு மீண்டும் மற்றுமொரு ஹாரர் படத்தில் ஜெய் நடித்து வருகிறார். இப்படத்தை இயக்குனர் இயக்கி எஸ் கே.வெற்றிச்செல்வன் இயக்கி வருகிறார்.

திகில் கிளப்பும் ஹாரர் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ள எண்ணித் துணிக படத்தின் டீசரை நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் வெளியிடுகிறார் என்ற டக்கரான அறிவிப்பு வெளிவந்துள்ளது.

Jay, who starred in the horror film Niya 2, has since returned to acting in a horror film. Directed by SK Vetrichelvan, the film is titled "Ennith Thuniga". The film crew has announced the official information that actor Sivakarthikeyan will be releasing the teaser of the movie Enni Thuniga on September 9 at 7 pm through his Twitter page.