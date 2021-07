சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் தெலுங்கு படத்தில் இவர் தான் ஹீரோயினா ?

சென்னை : கோலிவுட்டின் டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவரான சிவகார்த்திகேயன் கடைசியாக 2019 ல் ஹீரோ படத்தில் நடித்தார். அதற்கு பிறகு இவர் நடித்த எந்த படமும் வெளியாகவில்லை. படங்கள் தயாராக இருந்தாலும் கொரோனா காரணமாக ரிலீஸ் செய்ய முடியாமல் இருந்து வருகின்றன.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்த டாக்டர் படத்தின் ரிலீஸ் தொடர்ந்து தள்ளி போகிறது. அதைத் தொடர்ந்து அயலான் படமும் ரிலீஸ் தயாராகி வருகிறது.

English summary

sivakarthikeyan to pair with rashmika mandanna in his telugu film. this film will be plan to release in hindi and malayalam also. Anudeep will direct this film.