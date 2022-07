அட்ராசக்க.. சிவகார்த்திகேயனுக்கு பெரியப்பாவாக நடிக்கிறாரா கவுண்டமணி.. வந்தா செம கம்பேக்கா இருக்குமே!

சென்னை: வடிவேலு, செந்தில் உள்ளிட்டோர் மீண்டும் நடித்து வரும் நிலையில், கவுண்டமணியை நடிக்க வைக்கும் முயற்சியில் சிவகார்த்திகேயன் தீவிரமாக இறங்கி உள்ளதாக தகவல்கள் காட்டுத்தீ போல பரவி வருகின்றன.

சமீபத்தில் காமெடி ஜாம்பவான் கவுண்டமணியை சந்தித்து சிவகார்த்திகேயன் எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படம் டிரெண்டானது.

அதற்கு பின்னணியில் இப்படியொரு கதை இருக்கு என தற்போது கோலிவுட் முழுக்க பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Sivakarthikeyan tries to on board Legedary Comedian Goundamani in his next movie strong buzz trending in Cinema Industry. Sivakarthikeyan's next movie Maaveeran directed by Madonne Ashwin. But, still which movie they both will come on screen and entertain audience will still not confirmed.