கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜன் பயோபிக்கில் நடிக்கும் சிவகார்த்திகேயன்… வெளியானது மாஸ் அப்டேட்…

சென்னை: சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள பிரின்ஸ் திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு வரும் 21ம் தேதி வெளியாகிறது.

பிரின்ஸ் படத்தை தொடர்ந்து மாவீரன், அயலான் ஆகிய படங்களில் நடிக்க உள்ளார் சிவகார்த்திகேயன்.

இந்நிலையில், இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜனின் வாழ்க்கை வரலாற்றுப் படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கவுள்ளது உறுதியாகியுள்ளது.

English summary

The Sivakarthikeyan Prince film is releasing on the 21st. Meanwhile, Sivakarthikeyan is busy with Maaveeran film shooting. In this case, it is confirmed that Sivakarthikeyan will act in the biopic of cricketer Natarajan.