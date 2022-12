தலைவா பல்லாண்டு பல்லாண்டு வாழ்க.. ரஜினியை வாழ்த்திய சிவகார்த்திகேயன்.. ரீசன்ட் க்ளிக்ஸ்!

சென்னை: நடிகர் ரஜினிகாந்தை நேரில் சந்தித்து பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ள சிவகார்த்திகேயனின் புகைப்படங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

நள்ளிரவு முதலே ரஜினிக்கு ஏகப்பட்ட ரசிகர்களும் பல துறைகளை சேர்ந்த பிரபலங்களும் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

ரஜினிகாந்தின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ஜெயிலர் படத்தின் பிரத்யேக அறிமுக வீடியோவும் வெளியாகி டிரெண்டாகி வருகிறது.

மக்களும்.. மகேசனும் தான் முடிவு செய்யணும்.. அரசியல் என்ட்ரிக்கும் லெஜண்ட் சரவணன் ரெடியாகிறாரா?

English summary

Sivakarthikeyan wrote a super birthday wishes to Rajinikanth and shares some exclusive recent meet up photos with Rajinikanth trending in social media. Many Popular celebs sends lots and lots of love to Rajinikanth.