வியூஸ் முக்கியமில்லை.. பிழை இருக்கக் கூடாது.. அதிரடியாக சரி செய்த சிவகார்த்திகேயனின் பிரின்ஸ் டீம்!

சென்னை: நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் பிரின்ஸ் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் பாடல் பிம்பிலிக்கி பிலாப்பி வெளியானது.

அந்த பாடலில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் பெயர் சரியாக இடம்பெறவில்லை என்றும் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு என்றும் ரசிகர்கள் சுட்டிக் காட்டி உள்ளனர்.

இந்நிலையில், உடனடியாக பிழையை படக்குழுவினர் சரி செய்துள்ளனர்.

Sivkarthikeyan's Prince first single lyric video gets Typo Error upsets fans. Sivakarthikeyan name seen like Sivakathikeyan without R spelling in his name, his fans found out the error and wants to done the correction soon.