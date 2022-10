மீண்டும் இயக்குநர் ஆகும் முடிவில் எஸ்ஜே சூர்யா… கில்லர் ஹீரோவாகப் போவது யார்?

சென்னை: அஜித்குமார் நடித்த வாலி திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானவர் எஸ்ஜே சூர்யா.

வாலி, குஷி, நியூ போன்ற சூப்பர் ஹிட் திரைப்படங்களை இயக்கியுள்ள எஸ்ஜே சூர்யா, தற்போது பிஸியான நடிகராக வலம் வருகிறார்.

இந்நிலையில், மீண்டும் எஸ்ஜே சூர்யா படம் இயக்கவுள்ளதாக புதிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

SJ Surya directed super hit films like Vaali and Kushi. SJ Surya, currently crawling as a busy actor, is on the verge of becoming a director again. It has been reported that he will soon be directing a film called Killer, in which he will play the hero.