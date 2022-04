எஸ்கே 20 படத்திற்கு இப்படி ஒரு அப்டேட்டா... செம த்ரில்லிங்கா இருக்கே

சென்னை : சிவகார்த்திகேயன் நடித்து வரும் எஸ்கே 20 படம் பற்றிய முக்கிய அப்டேட் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. இதனால் அடுத்து என்ன அறிவிப்பு அல்லது அப்டேட்டை படக்குழு வெளியிட போகிறது என ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்.

சிவகார்த்திகேயனின் 20 வது படத்திற்கு எஸ்கே 20 என தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ளது. சிவகார்த்திகேயனின் முதல் பைலிங்குவல் படமான இந்த படம் தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. சிவகார்த்திகேயன் தெலுங்கில் என்ட்ரியாகும் இந்த படத்தை டைரக்டர் அனுதீப் இயக்கி வருகிறார். ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா ஃபிலிம்ஸ் பேனரில், சுரேஷ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இணைந்து இந்த படத்தை தயாரித்து வருகிறது.

English summary

According to latest sources, all portions of Sivakarthikeyan's SK 20 movie was completed. Only one song was remaining. Total shooting will be expect to wrap for the end of the month. After completing the shooting back to back updates will come.