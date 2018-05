சென்னை : பொன்ராம் இயக்கத்தில் சமந்தாவுடன் இணைந்து 'சீமராஜா' படத்தில் நடித்து முடித்துள்ள சிவகார்த்திகேயன் அடுத்து 'இன்று நேற்று நாளை' படத்தின் டைரக்டர் ரவிகுமார் ராஜேந்திரன் இயக்கும் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் படத்தில் நடிக்க கமிட் ஆனார்.

இந்தப் படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசை, ரகுல் பிரீத் சிங் ஹீரோயினாக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டார். கருணாகரன், யோகிபாபு ஆகியோர் காமெடியன்களாக நடிக்கின்றனர். இப்படத்தின் ஷூட்டிங் இன்னும் தொடங்கப்படாத நிலையில் அடுத்த படத்திலும் கமிட் ஆகிவிட்டார் சிவா.

'பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன்' இயக்குநர் ராஜேஷ் இயக்கத்தில் நடிக்கவிருக்கிறார் சிவா. இப்படத்தின் ஷூட்டிங் நேற்று பூஜையுடன் தொடங்கி இருக்கிறது. ரவிகுமாரின் சயின்ஸ் ஃபிக்‌ஷன் படத்திலும், ராஜேஷின் காமெடி கமர்ஷியல் படத்திலும் ஒரே நேரத்தில் நடிக்கிறார் சிவா.

It’s official 😊Next film wit @rajeshmdirector sir and @StudioGreen2 @kegvraja sir😊 Can certainly say that we will put in our best effort to entertain you all 🙏 pic.twitter.com/fXeP7iECwF