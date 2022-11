உறங்கும் போட்டியாளர்கள்..பிக்பாஸ் அனுப்பி வைத்த பிரியாணி அறுசுவை விருந்து..ஒளித்து வைத்த அமுது டீம்

பிக் பாஸ் வீட்டில் மதியம் ஒரு மணி வரை போட்டியாளர்கள் உறங்கிக் கொண்டிருந்தனர்.

பிக் பாஸ் போட்டியாளர்களுக்காக இன்று அவர் அனுப்பி வைத்த பிரியாணி உள்ளிட்ட அறுசுவை விருந்து பற்றி கூட தெரியாமல் உறங்கிக் கொண்டிருந்தனர்.

பிரியாணி உள்ளிட்டவைகளை எடுத்து அமுதவாணன் ரச்சிதா ராபர்ட் மாஸ்டர் உள்ளிட்டோர் ஒளித்து வைத்துள்ளனர்.

The contestants were sleeping till 2 pm in the Bigg Boss house. They were sleeping without even knowing about the biryani which he sent for Bigg Boss contestants today. Amudavanan, Rachita, Robert Master and others have taken biryani and other things and hide them.