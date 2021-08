சினேகன் மனைவிக்கு இவங்க கொடுத்த கல்யாண பரிச பாருங்க... மகிழ்ச்சியில் கன்னிகா

சென்னை : பாடலாசிரியர் சினேகன் - கன்னிகா ரவியின் திருமணம் ஜுலை 29 ம் தேதி சென்னையில் நடைபெற்றது. நடிகர் கமல் மற்றும் இயக்குனர் பாரதிராஜா தலைமையில் இவர்களின் திருமணம் நடைபெற்றது. கொரோனா பரவல் காலம் என்பதால் மிகக் குறைந்த அளவிலான பிரபலங்களே இவர்களின் திருமணத்தில் கலந்து கொண்டனர்.

தமிழ் சினிமாவில் 500 க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் 2500 க்கும் அதிகமான பாடல்களை எழுதியவர் சினேகன். இவர் விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பான பிக்பாஸ் முதல் சீசனில் கலந்து கொண்டு, இரண்டாவது பரிசினை வென்றார். அதன் பிறகு கமலின் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியில் இணைந்தார். கட்சியில் முக்கிய பொறுப்பு வகித்த சினேகன், நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு, தோல்வியடைந்தார்.

ஐஸ்வர்யா ராஜேஷின் திட்டம் இரண்டு.. புதிய ரெக்கார்ட் பிரேக்!

இவரைப் போலவே கன்னிகா ரவியும் பல டிவி சீரியல்கள், சினிமாக்களில் நடித்துள்ளார். சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான திருமுருகன் இயக்கிய கல்யாண வீடு சீரியலில் ஹீரோயினாக நடித்து பாப்புலர் ஆனார். தற்போதும் சில படங்களில் இவர் நடித்து வருகிறார்.

English summary

Snehan's newly married wife kannika ravi received a different marriage gift from Help Me movie team. Kannika Ravi is currently starring in Help Me movie. The crew gifted the first look poster of the film. This first look poster was gifted on the wedding stage and the newlyweds hand released it. Kannika has shared these photos in social media.