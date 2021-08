முதல் காதல், திருமணத்துடன் தொடர்கிறது… 7 ஆண்டுக்கு முன் எடுத்த புகைப்படத்தை பகிர்ந்த கன்னிகா !

சென்னை : சினேகனின் மனைவி கன்னிகா தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் 7 ஆண்டுகளுக்கு முன் சினேகனுடன் எடுத்த புகைப்படத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.

2014ம் ஆண்டு எடுத்த புகைப்படத்தை பகிர்ந்து அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

இந்த புகைப்படம் வைரலாகி வரும் நேரத்தில் அனைவரும் கன்னிகாவிற்கு வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர் .

English summary

Lyricist Snehan gained prominence after coming second in the inaugural season of Tamil 'Bigg Boss' hosted by Kamal Haasan. The first photo with snehan seven years ago kannika ravi tweeted.