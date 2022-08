தனுஷ் பட ஹீரோயினுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தது.. அம்மாவான சந்தோஷத்தில் சோனம் கபூர்!

மும்பை: பிரபல பாலிவுட் நடிகர் அனில் கபூரின் மகளும் பாலிவுட் நடிகையுமான சோனம் கபூர் அழகான ஆண் குழந்தையை பெற்றெடுத்துள்ளார்.

சஞ்சய் லீலா பன்சாலியின் சாவரியா படத்தின் மூலம் ரன்பீருக்கு ஜோடியாக பாலிவுட்டில் வாரிசு நடிகையாக அறிமுகமானவர் சோனம் கபூர்.

தனுஷ் பாலிவுட்டில் அறிமுகமான ராஞ்சனா படத்தில் சோயா எனும் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களின் கவனத்தையும் கவர்ந்திழுத்தார்.

English summary

Bollywood Actress Sonam Kapoor blessed with a baby boy. Anand Ahuja and Sonam Kapoor very happily welcomed their boy baby in to this world and says thanks to doctor and nurses.