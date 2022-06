பூமியில் சிறந்த மனிதர் நீங்க தான் சார்...சோனு சூட்டிற்கு குவியும் பாராட்டுக்கள்

மும்பை : விசித்திரமான நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த சிறுமிக்கு உதவிய பாலிவுட் நடிகர் சோனு சூட்டிற்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகிறது. சோனு சூட் செய்த இந்த காரியத்தை பலரும் வேகமாக இணையத்தில் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி என பல மொழிகளிலும் பிரபலமான வில்லன் நடிகராக இருப்பவர் சோனு சூட். அருந்ததி, சந்திரமுகி உள்ளிட்ட பல ஹிட் படங்களில் நடித்துள்ளார். சினிமாவில் கொடூரமான வில்லனாக வரும் சோனு சூட், நிஜத்தில் பலருக்கும் ஹீரோவாக இருந்து வருவது அனைவரும் அறிந்தது தான்.

கொரோனா சமயத்தில் ஆயிரக்கணக்கான புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் வீடு திரும்புவதற்கும், மருத்துவமனையில் மருத்துவ வசதிகள் பெற முடியாமல் தவித்த நோயாளிகள் ஆகியோருக்கு உதவினார். தான் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த சமயத்திலும் சோஷியல் மீடியா மூலம் ஏராளமானோருக்கு உதவி செய்தார். பல மருத்துவமனைகளுக்கு ஆக்சிஜன் சிலிண்டர், படுக்கை வசதி போன்றவற்றை வழங்கினார்.

Actor Soonu Sodu helped a girl from Bihar named Chaumukhi Kumari, who was born with four legs and four arms. Chaumukhi underwent a surgery in Surai. Soonu Sodu shared this info with his fans in social media. Many of the bollywood celebrities wished Soonu Sodu.