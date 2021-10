சீக்கிரம் முழு பைத்தியம் ஆகிடுவேன்... புலம்பும் தாமரை

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் 25 வது நாளான இன்றைய எபிசோட்டில் 24 வது நாள் இரவு நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியிலிருந்து காட்டப்பட்டது. இதில் இரவு விளக்குகள் அணைக்கப்பட்ட பிறகு ஹவுஸ்மெட்கள் அனைவரையும் அழைத்து, தன்னை கேட்காமல் யாரும் சமைக்கக் கூடாது என்கிறார் இசைவாணி.

காயின் வைக்காத போது யாரும் சமைக்க வேண்டாம் என அனைவரிடமும் கூறுகிறார். இதைக் கேட்டு விட்டு, படுக்கை அறைக்கு சென்று நிரூப், தாமரை ஆகியோர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்போது கரப்பான் பூச்சி தொல்லை தாங்க முடியவில்லை. தூங்குற சமயத்தில் கூப்பிட்டு வைத்து பேசுகிறார் என்கிறார் என நியூப்பிடம் சொல்கிறார் தாமரை.

English summary

Bigg boss tamil season 5 today episode shows, isaivani give order to housemates. after that thamarai worried and said to niroop that soon she will become fully mad.