ஆர்ஜே பாலாஜிக்கு ஜோடியாகும் அபர்ணா பாலமுரளி… விரைவில் படப்பிடிப்பு !

சென்னை : ஆர்ஜே பாலாஜியுடன் சூரைப்போற்று நடிகை அபர்ணா பாலமுரளி ஜோடியாக நடிக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

சத்யராஜ், ஊர்வசி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி உள்ளனர்.

இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பொள்ளாச்சியில் விரைவில் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

RJ Balaji, Aparna Balamurali and Sathyaraj will play the lead roles in the remake of Tamil 'baadhaihoo'.aparna balamurali is to pair up with rj balaji