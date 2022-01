சிவகார்த்திகேயனை திக்குமுக்காட வைத்த சூரி குடும்பத்தினர்...அப்படி என்ன தான் செய்தார்கள் ?

சென்னை : சிவகார்த்திகேயனும் சூரியும் தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களாக வளர்ந்துள்ளனர். விஜய் டிவியில் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக வாழ்க்கையை துவக்கிய சிவகார்த்திகேயன், படிப்படியாக வளர்ந்து இன்று டாப் ஹீரோ ஆகி உள்ளார்.

அதே போல் சூரி, வெண்ணிலா கபடிக்குழு படத்தில் புரோட்டா சாப்பிட்டு, காமெடி செய்து பிரபலமானார். இதனால் ஆரம்பத்தில் புரோட்டா சூரி என்று அழைக்கப்பட்டவர், பிறகு முன்னணி காமெடி நடிகர்களில் ஒருவரானார். பிறகு இரண்டாவது ஹீரோ அளவிலான ரோல்களில் நடித்தார். தற்போது டைரக்டர் வெற்றிமாறன் இயக்கும் விடுதலை படத்தின் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமாக உள்ளார்.

கொரோனா குணமாகி விட்டது... மருத்துவமனையிலிருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆனார் வடிவேலு

English summary

Soori and his family invited Sivakarthikeyan on the occassion of new year and host a feast.Sivakarthikeyan with soori's family video and photos are shared by their fans.