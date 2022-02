சிவகார்த்திகேயன் யாருடன் பிறந்தநாள் கொண்டாடிருக்கார் தெரியுமா ?

சென்னை : சிவகார்த்திகேயனின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ரசிகர்கள், பிரபலங்கள் என பலருக்கும் அவருக்கு வாழ்த்து கூறி வரும் நிலையில், முக்கிய பிரபலம் ஒருவர் சிவகார்த்திகேயன் தன்னுடன் கேக் வெட்டி பிறந்தநாளை கொண்டாடிய போட்டோக்களை பகிர்ந்து லைக்குகளை அள்ளி வருகிறார்.

விஜய் டிவியின் தொகுப்பாளராக இருந்து சினிமாவிற்குள் என்ட்ரி கொடுத்தவர் சிவகார்த்திகேயன். ஆரம்பத்தில் காமெடி ஹீரோவாக கலக்கி ரசிகர்களை கவர்ந்த சிவகார்த்திகேயன், இன்று அதிரடி ஆக்ஷன் ஹீரோவாக மாறி ரசிகர்களின் மனதில் டானாக இருந்து வருகிறார். இவரின் ஜாலியான செயல்பாடுகள் பலருக்கும் இவரை ஃபேவரைட் ஹீரோ ஆக்கி உள்ளது.

Actor Soori and Sivakarthikeyan had a beautiful bonding in real life also. Now soori shared sivakarthikeyan's birthday celebration photos and penned a lovable wishes to sivakarthikeyan. Fans gives lakhs of likes and shared their wishes to sivakarthikeyan.