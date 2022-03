எதற்கும் துணிந்தவன் வெற்றியை கொண்டாடும் டீம்...நச்சுன்னு சூரி போட்ட அசத்தல் போஸ்ட்

சென்னை : எதற்கும் துணிந்தவன் படத்திற்கு மக்கள் கொடுத்திருக்கும் அமோக ஆதரவை, படக்குழுவினர் கேக் வெட்டி கொண்டாடி உள்ளனர். இதை போட்டோவுடன் பகிர்ந்த சூரி போட்டுள்ள போஸ்டுக்கு லைக்குகள் குவிந்து வருகிறது.

டைரக்டர் பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில், சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் சூர்யா நடித்து வெளிவந்துள்ள படம் எதற்கும் துணிந்தவன். பிரியங்கா அருள் மோகன், சூரி, வினய் ராய், புகழ், சத்யராஜ், சரண்யா பொன்வண்ணன் நடித்துள்ள இந்த படம் இன்று தமிழ் உள்ளிட்ட 5 மொழிகளில் உலகம் முழுவதும் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. முதல் நாளே ரசிகர்களின் பெரும் ஆதரவை பெற்றுள்ளது.

English summary

Etharkkum Thunindavan gets good response and excellent reviews on the first day. Movie team celebrates this success with cake cutting. Soori shared this photos in instagram with wonderful caption. Fans welcomed and shared their wishes to the team.