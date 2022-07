மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளின் மனதை நோகடித்த பிருத்விராஜ்.. எதிர்ப்பு கிளம்பிய நிலையில், மன்னிப்பு!

திருவனந்தபுரம்: நடிகர் பிருத்விராஜ் நடிப்பில் மலையாளம், தமிழ் உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் இந்த வாரம் வெளியான படம் கடுவா.

இயக்குநர் ஷாஜி கைலாஷ் இயக்கத்தில் வெளியான இந்த படத்தில் மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளை இழிவுப்படுத்தும் விதமாக அவர்கள் மனதை நோகடிக்கும் விதமாக ஒரு வசனம் இடம் பெற்று இருந்தது.

அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வழக்கு தொடரப்பட்ட நிலையில், இயக்குநர் ஷாஜி கைலாஷ் மற்றும் நடிகர் பிருத்விராஜ் தற்போது தங்கள் செயலுக்கு வருத்தம் தெரிவித்து மன்னிப்பு கேட்டுள்ளனர்.

Sorry. It was a mistake. We acknowledge and accept it. 🙏 pic.twitter.com/fl5zweAUIe

English summary

Prithviraj Sukumaran tweeted, "Sorry. It was a mistake. We acknowledge and accept it" after a scene in his latest release movie Kaduva with insensitive dialogue stirs controversy.