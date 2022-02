தோனியை வைத்து வித்தியாச முயற்சி... நண்பருக்கு வாழ்த்து சொன்ன சௌந்தர்யா

சென்னை : முன்னாள் இந்திய கேப்டன் தோனியை வைத்து அதர்வா தி ஆரிஜின் என்ற கிராபிக் நாவல் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதன் மோஷன் போஸ்டரை எம்எஸ் தோனி தனது அதிகாரப்பூர்வ பேஸ்புக் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில் இந்த நாவலை எழுதிய தனது நண்பர் ரமேஷ் தமிழ்மணிக்கு சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

The graphic novel Atharva The Origin is being made with former Indian captain Dhoni. Its motion poster has been released today by Dhoni. Soundarya Rajinikanth has congratulated Ramesh Tamilmani for writing this novel.