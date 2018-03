 »   »  டீசர் லீக்கானதை பொறுத்து கொள்ள முடியாது: சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் கொதிப்பு

சென்னை: ரஜினி நடிப்பில் வெளியாகவுள்ள 2.O படத்தின் டீசர் இணையதளத்தில் லீக்கானதை கண்டித்து சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

இயக்குநர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் ரஜினி, அக்ஷய் குமார், ஏமி ஜாக்சன் நடித்து வெளியாகவுள்ள திரைப்படம் 2.0. இந்த படம் ஏப்ரல் மாதம் திரைக்கு வருவதாக இருந்தது.

எனினும் சில தொழில்நுட்ப பணிகள் இருந்ததால் பட வெளியீடு தேதி ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு பதிலாக காலா படம் வரும் ஏப்ரல் 27-இல் திரைக்கு வரவிருக்கிறது.

இந்நிலையில் 2.O படத்தின் டீசர் படக்குழுவினர் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடுவதற்கு முன்னரே 1.27 நிமிடங்கள் கொண்ட டீசர் இணையதளத்தில் திருட்டுத்தனமாக வெளியானது.

Leaking content online before the official release should not be TOLERATED or ENCOURAGED ! This is a heartless act ignoring hard work, efforts and sentiments of the makers for few seconds of excitement !!! #BeAshamed #StopPiracy #StopMisusingDigitalMedium