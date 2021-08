தளபதி 67 யும் தெலுங்கு படமா... எதிர்பார்ப்பை எகிற வைக்கும் அப்டேட்கள்

சென்னை : விஜய் தற்போது நடித்து வரும் பீஸ்ட் படத்தின் அப்டேட்டே இன்னும் முடியவில்லை, அதற்குள் விஜய்யின் அடுத்தடுத்த படங்கள் பற்றிய அறிவிப்புக்களும், அப்டேட்களும் வந்து கொண்டிருப்பதால் விஜய் ரசிகர்கள் செம கொண்டாட்டத்தில் இறங்கி உள்ளனர்.

விஜய்யின் அடுத்த படமாக உருவாக போகும் தளபதி 66 படத்தை தெலுங்கு டைரக்டர் வம்சி பைடிபள்ளி இயக்க போவது உறுதியாகி விட்டது. இந்த படத்தில் மிகப் பெரிய பட்ஜெட்டில் தில் ராஜு தயாரிக்க போகிறார். விஜய்க்கு தெலுங்கிலும் ரசிகர்கள் கூட்டம் இருப்பதால் இது நேரடி தெலுங்கு படமாகவே இயக்கப்பட உள்ளதாம். ஆனால் தமிழ் ரசிகர்களையும் ஏமாற்ற படக்குழு விரும்பவில்லையாம்.

அதிக சம்பளம் பெறும் தென்னிந்திய நடிகராகிறார் விஜய்...எவ்வளவு தெரியுமா

English summary

sources said thalapathy 67 also a bilingual movie. this movie was produced by geetha arts. team will make action story for vijay. meanwhile beast team will flew russia in september.