விஜய் ஃபேன்ஸ் ரெடியாகுங்க... பீஸ்ட் சர்ப்ரைஸ் வருதாம்...என்ன அப்டேட் தெரியுமா?

சென்னை : சோஷியல் மீடியாவில் தொடர்ந்து பீஸ்ட் அப்டேட் கேட்டு வரும் ரசிகர்களை குஷிப்படுத்துவதற்காக மிக முக்கியமான அப்டேட் விரைவில் வெளியிடப்பட உள்ளதாம். இதனால் இதை வேற லெவலில் கொண்டாட விஜய் ரசிகர்கள் இப்போதே தயாராகி வருகிறார்கள்.

குத் வித் கோமாளி 3 ல் என்ட்ரி கொடுக்கும் டாப் ஹீரோ... சர்ப்ரைஸ் ஆன ரசிகர்கள்

டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ளது. அனிருத் இசையமைத்துள்ள இந்த படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, செல்வராகவன், அபர்னா தாஸ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்தின் ஃபஸ்ட் லுக் மற்றும் செகண்ட் லுக் படத்தின் டைட்டிலுடன் கடந்த ஜுலை மாதம் விஜய்யின் பிறந்த நாளன்று வெளியிடப்பட்டது.

English summary

According to latest sources, due to corona restrictions no audio launch function for Beast. Meanwhile Beast release date will announced soon. Beast release on April 13th is almost confirm. official announcement will come soon.