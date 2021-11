வைல்கார்டில் நுழையும் சர்ச்சை பிரபலம்...மீண்டும் பிக்பாசில் இவரா ?

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியை கமலஹாசன் தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கிய இந்நிகழ்ச்சி 45 நாட்களை கடந்து வெற்றிகராமாக ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. மொத்தமுள்ள 18 போட்டியாளர்களில் 6 பேர் வெளியேறி உள்ளனர்.

திருநங்கையும் மாடலுமான நமிதா மாரிமுத்து, தவிர்க்க முடியாத மருத்துவ காரணங்களால் தானாக வெளியேறினார். அவரைத் தொடர்ந்து நாமினேஷன் மூலம் சின்ன பொண்ணு, நாடியா சாங், அபிஷேக் ராஜா, சுருதி, மதுமிதா ஆகியோர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர்.

According to latest sources said that abishek raaja will reentry in wildcard. now he is quarentine in star hotel. this week end episode he will enter into the bigg boss house.