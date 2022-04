அட..என்னப்பா சொல்றீங்க...ஏகே 63 அறிவிப்பும் வருதா...எப்போ ?

சென்னை : அஜித் நடிக்கும் ஏகே 61 படத்தின் அப்டேட்களே எதிர்பார்ப்பை பல மடங்கு எகிற வைத்து வருகிறது. இதைத் தொடர்ந்து ஏகே 62 படம் பற்றிய அப்டேட் வெளியிட்டார்கள். இந்நிலையில் தற்போது ஏகே 63 படத்தின் அறிவிப்பும் வர போகிறதாம்.

வலிமை படத்தை தொடர்ந்து ஹெச்.வினோத் இயக்கும் ஏகே 61 படத்தில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார் அஜித். இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் ஐதராபாத் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில், சென்னை அண்ணாசாலை போன்று அமைக்கப்பட்டுள்ள மிக பிரம்மாண்டமான செட்டில் நடைபெற்று வருகிறது என்று தான் சொன்னார்கள்.

English summary

According to sources, On the occasion of May 1st, Ajith's birthday AK 63 announcement will be come. This movie might be produced by Sun pictures or Gokulam cinemas. Meanwhile, fans expected that Boney Kapoor would relased AK 61 title and first look poster on May 1st.