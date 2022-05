இனி அஜித்தோட இன்னொரு முகத்தையும் பார்க்கலாம் போலவே...அதிரடியாக வந்த ஏகே 63 அப்டேட்

சென்னை : அஜித் நடிக்க உள்ள ஏகே 63 படம் பற்றிய அடுத்த புதிய அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. இதனால் அந்த படம் பற்றிய கமெண்ட்களையும் ரசிகர்கள் குவித்து வருகிறார்கள். அஜித்தின் இந்த அதிரடி முடிவுகளைப் பார்த்து பலரும் ஆச்சரியப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

வலிமை ரிலீசான கையோடு ஹெச்.வினோத் இயக்கும் ஏகே 61 படத்தில் அஜித் பிஸியாக நடித்து வருகிறார் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். போனி கபூர் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். இதில் அஜித்திற்கு ஜோடியாக ரகுல் ப்ரீத் சிங் நடிப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

English summary

According to latest sources, Ajith's AK 63 movie will direct by Siruthai Siva and backrolled by Sun pictures. Not only AK 61, in AK 63 also Ajith to play a dual role. Fans expected to Ajith will come in different get up for AK 63.