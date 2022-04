நீலாம்பரி ரிட்டர்ன்ஸ்... நெல்சன் இயக்க போறது தலைவர் 169 ஆ? படையப்பா 2 ஆ?

சென்னை : தளபதி 169 பற்றி அடுத்தடுத்த அப்டேட்கள் வெளியாகி வருகிறது. ஆனால் இவை ஒவ்வொன்றும் பல கேள்விகளை எழுப்பி வருவதால் படக்குழு முதல் ரசிகர்கள் வரை செம டென்ஷனாகி உள்ளனர்.

அண்ணாத்த படத்தை தொடர்ந்து ரஜினியின் அடுத்த படமான தலைவர் 169 படத்தை யார் இயக்க போகிறார் என்ற கேள்வி பல நாட்களாகவே உலாவி வந்தது. தேசிங்கு பெரியசாமி, மிஸ்கின், வெற்றிமாறன், சிறுத்தை சிவா என பல டாப் டைரக்டர்களின் பெயர்கள் இதற்காக சொல்லப்பட்டும் வந்தது.

English summary

According to latest sources, Ramya Krishnan to join in Thalaivar 169. She would play pair of Rajini. Already Ramya Krishnan played as female antagonist role in Rajini's Padayappa. Her character named Neelambari was very popular in tamil cinema. Now netizens asked would Nelson to direct Thalaivar 169 or Padayappa 2.