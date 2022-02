அட செம தகவலா இருக்கே...விஜய் சேதுபதியின் 96 படத்தின் பார்ட் 2 வருது...யாரு ஹீரோ ?

சென்னை : விஜய் சேதுபதி - த்ரிஷா நடித்த அழகிய காதலை சொன்ன படம் 96. இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தையும் தயாரிக்கும் பணிகள் மும்முரமாக நடந்து வருகிறதாம்.

மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி, த்ரிஷா, பகவதி பெருமாள், தேவதர்ஷினி, ஆடுகளம் முருகதாஸ் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் 2018 ம் ஆண்டு ரிலீசான படம் 96. காதலை சொல்ல பயந்த 1996 ம் ஆண்டு பள்ளி பருவ நண்பர்கள் 22 வருடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திக்கிறார்கள். மீண்டும் சந்திக்கும் காதலர்களின் உணர்வுகள், அவர்களின் வாழ்க்கையில் நடந்த மாற்றங்களை சொன்ன கதை.

English summary

Latest buzz is that vijay sethupathi- trisha starred 96 movie part is already in progress. Director Prem completed the screenplay of this sequel. Now he is in discussion with vijay sethupathi and trisha for lead role again.