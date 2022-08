சூர்யாவின் புதிய பிசினஸ்...இது புதுசா இருக்கே...இதை கமல் கூட யோசிச்சிருக்க மாட்டார்

சென்னை : பான் இந்தியா அளவில் டாப் நடிகராகி விட்டார் சூர்யா. சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்த சூரரைப் போற்று படம் 2020 ம் ஆண்டு ரிலீசானது. இந்த படம் சமீபத்தில் 5 தேசிய விருதுகளை வென்றது.

தற்போது வணங்கான், வாடிவாசல், டைரக்டர் சிறுத்தை சிவா இயக்கும் படம் என வரிசையாக அடுத்தடுத்த படங்களில் நடிக்க கமிட்டாகி பிஸியாக நடித்து வருகிறார். இதற்கிடையில் விக்ரம் படத்தில் அவர் நடித்த ரோலக்ஸ் ரோல் ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.

இதனால் ராக்கெட் படத்தை தொடர்ந்து சூரரைப் போற்று இந்தி ரீமேக்கிலும் சூர்யா கெஸ்ட் ரோலில் நடிக்க உள்ளார். இதைத் தொடர்ந்து இன்னும் சில படங்களில் கெஸ்ட் ரோலில் நடிக்க சூர்யாவிடம் பேசப்பட்டு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

அமீர்கான், மகேஷ் பாபுன்னு பிரபலங்களே தேடிப் போறாங்களே.. யார் இந்த 25 வயசு பொண்ணு நிஹாரிகா?

English summary

According to sources, Suriya to start theatre business. He wished to know fans mind and the pain of threatre distributors. Fans and kollywood circle welcomed Suriya's decision.