கமலின் அடுத்த படத்தில் மம்முட்டியா ?...தளபதி 2 கமல் வெர்சனா இருக்குமோ?

சென்னை : கடந்த 4 வருடங்களாக எந்த அளவிற்கு கமல் படம் பற்றியே பேச்சே இல்லாமல் இருந்ததோ, தற்போது அதற்கும் சேர்த்து உலகத்தில் உள்ள அத்தனை ரசிகர்களையும் தனது படம் பற்றியே பேச வைத்து விட்டார் கமல்.

ஜுன் 3 ம் தேதிக்கு முன்பு வரை சினிமா பற்றி பேசுபவர்கள் கேஜிஎஃப் 2 படத்தை உதாரணமாக காட்டி பேசினார். திரும்பிய பக்கமெல்லாம் கேஜிஎஃப் பற்றிய பேச்சு, பாராட்டாக இருந்தது. ஆனால் ஜுன் 3 ம் தேதி விக்ரம் ரிலீசுக்கு பிறகு கதையே அப்படியே மாறி விட்டது.

இப்போது யார் பேசினாலும் விக்ரம் படத்தை உதாரணமாக காட்டி பேசுகிறார்கள். தமிழ் சினிமாவை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமல்ல பிற மொழி சினிமாவை சேர்ந்தவர்களும் விக்ரம் படத்தை பிரம்மிப்பாக பேசி வருகின்றனர். விக்ரம் மாதிரி கதை வேண்டும் என மற்ற நடிகர்களும் கேட்க துவங்கி விட்டதாக பரவலாக பேச்சு அடிபடுகிறது.

