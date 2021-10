அட்லீ படத்தில் ஷாருக்கானுக்கு ஜோடியாக நயன்தாராவிற்கு பதில் இவரா ?

மும்பை : பாலிவுட் டாப் ஹீரோ ஷாருக்கானை வைத்து, கோலிவுட்டின் மாஸ் ஹிட் டைரக்டர்களில் ஒருவரான அட்லீ புதிய படம் ஒன்றை இயக்கி வருகிறார். சமீபத்தில் இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் புனே மற்றும் மும்பையில் நடைபெற்றது.

ஆரம்பமே புனே மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் ஆக்ஷன் காட்சி எடுக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து மும்பையில் உள்ள மருத்துவமனை ஒன்றில் படப்பிடிப்பு நடத்தப்பட்டது. அதற்குள் மூன்று வார கேப்பில் ஸ்பெயின் சென்று, பதான் படத்தின் பாடல் காட்சிகளில் நடித்து விட்டு வர திட்டமிட்டார் ஷாருக்கான்.

English summary

Latest sources said that samantha to replace for nayanthara in altee - shahrukh khan movie. nayanthara feels that her october month callsheet was wasted. because of delaying this project she would want quit from this movie. so director atlee talking with samantha for this movie.