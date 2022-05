என்னது...விடுதலை பார்ட் 2 வருதா...இது தான் தாமதத்திற்கு காரணமா?

சென்னை : டைரக்டர் வெற்றிமாறன் இயக்கி வரும் விடுதலை படத்தின் இரண்டாம் பாகம் தயாராகி வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால் ஆச்சரியமாக, இப்படி ஒரு அப்டேட்டை எதிர்பார்க்கவில்லையே என கேட்டு வருகின்றனர்.

தமிழ் சினிமாவில் எதிர்பார்ப்பு அதிகம் ஏற்படுத்தக் கூடிய டைரக்டர்களில் ஒருவர் வெற்றிமாறன். நாவல்களை படமாக இயக்கி வெற்றி காண்பதில் கைதேர்ந்தவர் வெற்றிமாறன். இவர் தற்போது சூரி லீட் ரோலில் நடிக்க, விஜய் சேதுபதி முக்கிய ரோலில் நடிக்கும் படத்தை இயக்கி வருகிறார். ஜெயகாந்தனின் துணைவன் என்ற நாவலின் கதையை தழுவி படமாக இயக்கி வருகிறார்.

English summary

According to latest sources, Vetrimaaran to make Viduthalai movie as two parts. For this reason he postponed Vaadivasal works. Now forest set was maked for Viduthalai. Recently Viduthalai shooting spot photos released.