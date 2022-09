விளம்பரங்களில் பாலிவுட் பிரபலங்களை பின்னுக்குத் தள்ளி கோடிகளை குவிக்கும் தென்னிந்திய டாப் ஸ்டார்கள்

மும்பை: கடந்த இரு வருடங்களாக பாலிவுட் திரைப்படங்களை விட தமிழ், தெலுங்கு சினிமாக்கள் வசூலில் சாதனைப் படைத்து வருகின்றன.

இந்தி படங்களின் தோல்வியால் அதில் நடிக்கும் பாலிவுட் நட்சத்திரங்களின் மார்க்கெட் வேல்யூ குறைந்து வருகிறது.

இதனால், சரவதேச நிறுவனங்கள் தங்களது விளம்பரங்களில் நடிக்க தென்னிந்திய நடிகர்களை ஒப்பந்தம் செய்து வருகின்றன.

English summary

Film stars from the south, particularly Tamil and Telugu cinema, together with Allu Arjun, Mahesh Babu, Rashmika Mandanna, Samantha Prabhu, Prabhas and Vijay Deverakonda have overtaken a number of the high Bollywood names in national-level endorsement offers for giant manufacturers corresponding to Coca-Cola, Frooti, Kingfisher, redBus, McDonald’s and boAt, executives stated.