இதே நாளில் அன்று...இசை வானில் மறைந்த பாடும் நிலா எஸ்பிபி...முதலாமாண்டு நினைவலைகள்

சென்னை : எஸ்பிபி என அனைவராலும் பாசமாக அழைக்கப்படும் எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம், பின்னணி பாடகர், டிவி பிரபலம், இசை அமைப்பாளர், நடிகர், டப்பிங் கலைஞர், திரைப்பட தயாரிப்பாளர் என தான் தடம் பதித்த அனைத்து துறைகளிலும் வெற்றிக் கொடி நாட்டியவர். தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், இந்தி என 6 மொழிகளில் காலத்தால் அழிக்க முடியாத, நெஞ்சை விட்டு நீங்காத பல ஆயிரக் கணக்கான பாடல்களை பாடியவர் எஸ்பிபி.

யாரும் தொட முடியாத பல சாதனைகளை படைத்த எஸ்பிபி, தனது 74 வது வயதில் 2020 ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 25 ம் தேதி காலமானார். கொரோனா பாதிப்பை தொடர்ந்து ஏற்பட்ட பக்க விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக சென்னை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த எஸ்பிபி, சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். அவரின் முதலாமாண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, கோடிக்கணக்கான அவரின் ரசிகர்கள் கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.

எஸ்பிபி இல்லாத திரை உலகை பார்க்க எனக்கு மனது வலிக்கிறது..பாடகர் மனோ உருக்கம்!

English summary

Today fans and celebrities pay tribute to late legend singer s.p.balasubraniyan on his first death anniversary. in kerela writer k.p.sudheera's SPB : Pattinte Kadalazham book which is the biography of spb to be launch today.