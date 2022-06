விஸ்வரூப தரிசனம்...எஸ்பிபி., கடைசியாக பாடிய இசை ஆல்பம் வெளியீடு

சென்னை : மறைந்த பின்னணி பாடகர் எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் கடைசியாக பாடிய இசை ஆல்பம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆன்மிக இசை ஆல்பத்தை சிம்பனி ரெக்கார்டிங் நிறுவனமக வெளியிட்டுள்ளது.

Srihari | Dolby யில் முதலில் வெளியாகும் தமிழ் Album | Vishwaroopa Darisanam #Launch

பின்னணி பாடகர், இசை அமைப்பாளர், நடிகர், தயாரிப்பாளர் என இந்திய சினிமாவில் காலத்தால் மறக்க முடியாத நபர் எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம். தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம், இந்தி, மலையாளம் என பல மொழிகளில் ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களை பாடி இந்திய சினிமாவின் தலைசிறந்த பாடகராக விளங்குபவர் எஸ்பிபி. பல சூப்பர் ஹிட் பாடல்களுக்கு சொந்தக்காரர்.

English summary

SPB's last album Vishwaroopa Darisanam was released due to late legendary singer SPB's birthday. Symphony's this album was based on Bagawad gita and based on 9 ragas. This music album was now streaming in online streaming platforms.