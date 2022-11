சின்ன கலைவாணர் விவேக் 61: டோன்ட் வொரி பீ ஹேப்பி… ரசிகர்களை மகிழ்வித்த மகா கலைஞனின் மறுபக்கம்!

சென்னை: தமிழ்த் திரையுலகின் தவிர்க்க முடியாத கலைஞர்களில் மிக முக்கியமானவர் விவேக்.

ரசிகர்களால் சின்ன கலைவாணர் என கொண்டாடப்பட்ட விவேக், சினிமாவையும் கடந்து மக்களிடம் ஏற்படுத்திய தாக்கம் மிகப் பெரியது.

கலைகளை மட்டும் நேசிக்காமல், அதனை ரசித்து மகிழ்ந்த மக்களின் மீதும் உண்மையான பற்றுள்ளவராக வாழ்ந்து மறைந்த சிறப்புக்குரியவர் விவேக்.

பத்மஸ்ரீ முதல் எடிசன் அவார்டு வரை.. விருதுகளை குவித்த 'சின்னக் கலைவாணர்' விவேக்.. மொத்த லிஸ்ட்!

English summary

Today is late comedian Vivek's 61st birthday. Vivek has won the hearts of people in the Tamil film industry with his comedy scenes with social concern. Let's check out his film career achievements now.