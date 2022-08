மறக்க முடியுமா மயில...பர்த் டே ஸ்பெஷல்: ஸ்ரீதேவி பற்றி பலரும் அறியாத சுவாரஸ்யங்கள்

சென்னை : ஸ்ரீதேவி என்று பெயர் சொன்னாலே தெரியாத ஆளே இந்தியாவில் இருக்க முடியாது. அந்த அளவிற்கு இந்திய திரையுலகிலும், ரசிகர்கள் மனதிலும் அழுத்தமான, தனக்கென ஆழமான இடத்தை பிடித்தவர் நடிகை ஸ்ரீதேவி.

குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி இந்தியாவின் பல மொழிகளிலும் நடித்து, 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக டாப் நடிகை அந்தஸ்தை வகித்து வந்தவர் ஸ்ரீதேவி.

1963 ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 13 ம் தேதி பிறந்த ஸ்ரீதேவி, 2018 ம் ஆண்டு பிப்ரவரி 24 ம் தேதி தனது 54வது வயதில் உயிரிழந்தார். இன்று அவரின் 59வது பிறந்தநாள் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த சமயத்தில் ஸ்ரீதேவி பற்றி பலரும் அறியாத பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

