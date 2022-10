பெண்ணிடம் தவறாக நடந்த போட்டியாளரை வெளியே அனுப்ப வேண்டும்.. பிக் பாஸ் குறித்து ஸ்ரீபிரியா ட்வீட்!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் தீவிர ரசிகையான ஸ்ரீபிரியா என்ன இன்னும் அந்த நிகழ்ச்சி பற்றி எதுவுமே சொல்லவில்லை என்று காத்திருந்த ரசிகர்களுக்கு அசீம் ஆயிஷாவிடம் அத்துமீறி நடந்து கொண்ட சர்ச்சையை முன் வைத்து அவர் போட்ட ட்வீட் உற்சாகத்தை கொடுத்துள்ளது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 6வது சீசன் கடந்த அக்டோபர் 9ம் தேதி தொடங்கி விட்டது என்கிற ஒரு ட்வீட்டையும் மட்டும் ஸ்ரீபிரியா போட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில், பிக் பாஸ் வீட்டில் இந்த வார இறுதியில் எல்லை மீறி போன சம்பவங்கள் பற்றி அவர் விவாதத்தை ஆரம்பித்துள்ளார்.

English summary

SriPriya wants Azeem will be out from the Bigg Boss house in her tweet. She also try to support Vikraman and gets trolled for Political relationship.