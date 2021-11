கமல் எப்படி இருக்கிறார்... அப்பாவின் ஹெல்த் பற்றி அப்டேட் கொடுத்த மகள் ஸ்ருதிஹாசன்

சென்னை : உலகநாயகன் கமலஹாசனுக்கு திங்கள்கிழமையன்று நடத்தப்பட்ட மருத்துவ பரிசோதனையில் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனையடுத்து அவர் சென்னை போரூர் ராமச்சந்திரா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

கமலுக்கு பதில் தொகுத்து வழங்க போவது யார்... பிக்பாஸின் 3 திட்டங்கள் இதுதான்

தற்போது கமலுக்க கொரோனா சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும், அவரது உடல்நிலை சீராக இருப்பதாகவும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் சார்பில் இரண்டு அறிக்கைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

English summary

Sruthihassan shares her father Kamalhassan's health update. she promised that he will meet the fans soon. sources said that sruthihassan to host bigg boss 5 for the absence of kamalhassan.