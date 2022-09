“பாகுபலி“அனைத்து சீன்களும் காப்பியா?ராஜமௌலி தெலுங்கு அட்லீயா நீ.. கிண்டலடிக்கும் நெட்டிசன்ஸ்!

சென்னை : எஸ்.எஸ். ராஜமௌலி இயக்கத்தில் வெளியாகி உலகம் முழுவதும் வசூலை வாரிக்குவித்த பாகுபலி படத்தின் காட்சிகள் எந்தெந்த ஹாலிவுட் படத்தில் இருந்து காப்பி அடிக்கப்பட்டது என்ற வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

பாகுபலி திரைப்படம் உலகம் முழுவதையும் திரும்பி பார்க்கவைத்த ஓர் படம். அசத்தலான திரைக்கதை, பிரம்மாண்ட காட்சி அமைப்பு என ஒவ்வொரு காட்சியிலும் விழிகளை விரியவைத்து, அடுத்து என்ன.. அடுத்து என்ன என்ற எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தும்.

2015ம் ஆண்டு வெளியான இத்திரைப்படத்தில், பிரபாஸ், தமன்னா, அனுஷ்கா,ரம்யா கிருஷ்ணன், சத்யராஜ், ராணா டகுபதி, நாசர ஆகியோர் முக்கிய ரோலில் நடித்திருந்தனர்.

English summary

There is no doubt that SS Rajamouli’s ‘Baahubali’ is one of the highest-grossing Indian films of all time. SS Rajamouli Copied 35 Scenes From Hollywood Movies For Baahubali