அமெரிக்காவில் அனல் பறக்கும் RRR புரமோஷன்.. பட ரிலீசுக்கு முன்பாக பலே பிளான் போட்ட ராஜமெளலி!

சென்னை: இந்திய மார்க்கெட்டை எல்லாம் தாண்டி இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்டை குறிவைத்து களமிறங்கி உள்ளார் இயக்குநர் ராஜமெளலி.

ராம்சரண், ஜூனியர் என்டிஆர், ஆலியா பட், அஜய் தேவ்கன் மற்றும் இங்கிலாந்து நடிகர்கள் என பல டாப் நடிகர்கள் நடித்துள்ள RRR திரைப்படம் வரும் மார்ச் 25ம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில், மீண்டும் தனது புரமோஷன் வேலையை படு ஸ்பீடாக ஆரம்பித்துள்ளார்.

அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரின் பில்போர்டுகளில் RRR படத்தின் படக் காட்சிகள் ஓடும் வீடியோவை தற்போது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டு உள்ளனர்.

ஏகே 63 அப்டேட்டா... செம உருட்டா இருக்கே...என்னம்மா கிளப்பி விடுறாங்க

English summary

SS Rajamouli kick starts the Thunderous RRR pre release promotion in all over the world. He plans a special event in Dubai and RRR trailer launched in New York Billboards.