ஆஸ்கார் ரேஸில் ராஜமெளலியின் ஆர்ஆர்ஆர்… 14 பிரிவுகளில் போட்டியிடுவதாக படக்குழு அறிவிப்பு…

ஐதராபாத்: ராஜமெளலி இயக்கத்தில் வெளியான 'ஆர்.ஆர்.ஆர்' திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் மிகப் பெரிய வெற்றிப் பெற்றது.

ராம் சரண், ஜூனியர் என்.டி.ஆர், ஆலியா பட் உள்ளிட்ட பலர் 'ஆர்.ஆர்.ஆர்' படத்தில் நடித்திருந்தனர்.

இந்தப் படம் ஆஸ்கார் விருதுவிழாவில் போட்டியிடும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

English summary

Rajamouli directs the RRR movie was a blockbuster hit. Ram Charan, Jr. NTR, Alia Bhatt, and others acted in this film. The makers are pushing the film into 14 categories under the For Your Consideration campaign.