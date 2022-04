அடேங்கப்பா...1000 கோடி வசூலை நெருங்கும் 'ஆர்ஆர்ஆர்'...உற்சாகத்தில் படக்குழு

சென்னை : எஸ்.எஸ்.ராஜமெளலி இயக்கிய ஆர்ஆர்ஆர் படம் 1000 கோடி வசூலை நெருங்கி உள்ளது. இன்னும் இரண்டு நாட்களில் 1000 கோடி வசூல் கிளப்பில் இணைந்து விடும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் படக்குழுவினரும், ரசிகர்களும் இதை உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.

டைரக்டர் எஸ்.எஸ்.ராஜமெளலி இயக்கத்தில் ராம்சரண், ஜுனியர் என்டிஆர் நடித்த ஆர்ஆர்ஆர் படம் 5 மொழிகளில் உலகம் முழுவதும் மார்ச் 25 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. இந்த படம் தெலுங்கு ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி தென்னிந்திய ரசிகர்களிடமும் அதிக வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. தெலுங்கு சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை மையமாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட கதை.

English summary

S.S. Rajamouli's RRR movie inches closer to the 1000 cr club. In the last 12 days, RRR's worldwide collection crossed 940 cr. Earlier, Rajamouli's Baahubali: The Conclusion movie's lifetime collection was recorded at 1800 cr, giving it the top position in Indian films.