மூன்று நாட்களாகியும் ஓயாத பரபரப்பு...தனுஷ் பெயரை நீக்காத ஐஸ்வர்யா

சென்னை : நடிகர் தனுஷ் மற்றும் அவரது மனைவி ஐஸ்வர்யா இருவரும் தாங்கள் பிரிய போவதாக இரண்டு நாட்களுக்கு முன் சோஷியல் மீடியாவில் அறிவித்தனர். இதனால் மீடியாக்கள், திரையுலகம் என அனைத்தும் பரபரப்பாகின.

இவர்களின் பிரிவிற்கு என்ன காரணம் என சிலர் பலவிதமான தகவல்களை பகிர்ந்து வந்த நிலையில், ரசிகர்களும், திரையுலக பிரபலங்கள் பலரும் தனுஷ் மற்றும் ஐஸ்வர்யாவின் முடிவு வேதனை அளிக்கிறது. இருவரும் தங்களின் முடிவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

English summary

For the past three days, the media has focused on the Dhanush-Aishwarya divorce. But Aishwarya did not remove Dhanush's name as surname from social media. Earlier other celebrities who announced their divorce were removed their ex partner's name from social media.