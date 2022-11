’மஞ்சள் வண்ண லாரியின் மகத்தான் சரித்திரம்’..டிச-9 -ல் வெளியாகும் ‘விஜயானந்த்’பான் இந்தியா திரைப்படம்

நான்கு தலைமுறையைச் சேர்ந்த குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு இடையேயான உணர்வுகளை விவரிக்கும் திரைப்படமாக இந்த 'விஜயானந்த்' உருவாகி இருக்கிறது.

முன்னனி லாரி போக்குவரத்து நிறுவன அதிபரின் கடின உழைப்பை இளைஞர்களுக்கு காட்சிப்படுத்தும் படமே விஜயானந்த்.

சூரரைபோற்று போல் இதுவும் உழைப்பால் உயர்ந்த ஒருவரின் வாழ்க்கைக்குறித்த மோடிவேஷன் பிக்சர் ஆகும்.

கன்னட சினிமாவில் அடுத்த பான் இந்தியா பிரம்மாண்டம்… விஜயானந்த் ட்ரெய்லரை வெளியிட்ட படக்குழு

English summary

'Vijayanand' is a film about the feelings between four generations of family members. Vijayanand is a film that showcases the hard work of Munnani Lorry Transport Company CEO to the youth. Like ’Surarai Potru' Movie, this is also a modification picture about the life of someone who rose through hard work.