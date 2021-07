அஜித், விஜய் பற்றி கனல் கண்ணன் வெளியிட்ட சீக்ரெட்...அதிர்ந்து போன ரசிகர்கள்

சென்னை : ஸ்டன்ட் மாஸ்டர், நடிகர், திரைக்கதை எழுத்தாளர் என பலற்றிலும் சிறந்தவராக இருப்பவர் கனல் கண்ணன். 1990 களில் துவங்கி ஏராளமான படங்களுக்கு சண்டை பயிற்சி அளித்துள்ளார்.

பெரும்பாலான இந்திய மொழி படங்களுக்கு ஸ்டன்ட் அமைத்துள்ளார். ரஜினி, கமல், விஜய், அஜித் உள்ளிட்ட டாப் ஹீரோக்கள் பலருடனும் பணியாற்றி உள்ள கனல் கண்ணன், கமலின் அவ்வை சண்முகி, ரஜினியின் படையப்பா, சிவாஜி உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.

English summary

In a recent interview, Kanal Kannan revealed some exciting details about his experience with actors like Vijay and Ajith. He also shared some funny moments which happened in the sets while he was shooting.