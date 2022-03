மகளிர் தின ஸ்பெஷல்...தமிழ் சினிமாவில் தடம் பதித்து கலக்கும் பெண் இயக்குனர்கள்

சென்னை : உலகம் முழுவதும் இன்று பெண்கள் அனைத்து துறைகளிலும் தடம் பதித்து, தங்களின் பலத்தையும், ஆற்றத்தையும் நிரூபித்து கலக்கி வருகின்றனர். இந்நிலையில் இன்று சர்வதேச மகளிர் தினம் கொண்டாடப்படுவதால் பெண்களுக்கு பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

மற்ற துறைகளை போல் சினிமா துறையிலும் தடம் பதித்து சாதிக்க துவங்கி விட்டனர். சினிமாவில் நடனம், தயாரிப்பு, டைரக்ஷன், கேமிரா என அனைத்திலும் பெண்கள் சாதித்து, தங்கள் திறமைகளால் அனைவரையும் அசர வைத்து வருகின்றனர். இப்படி தமிழ் சினிமாவில் தடம் பதித்து கலக்கி வரும் பெண் டைரக்டர்கள் சிலரை பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

English summary

In past decades so many female directors are proved their talent in tamil cinema. Here we discussed some female directors in tamil cinema get success in tamil cinema. They gave many award winning films.